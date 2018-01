Zo klinkt voicemail van Witte Huis nu

De meeste overheidsagentschappen in de Verenigde Staten zijn vandaag gesloten. Het Congres faalde afgelopen weekend om een voorlopig akkoord te bereiken over de uitgaven en is daarom in shutdown. Volgens president Trump allemaal de schuld van de Democraten en dat is ook te horen aan de voicemail van het Witte Huis.

Wie naar het Witte Huis belt, krijgt sinds zaterdag een opmerkelijke boodschap te horen. "We kunnen spijtig genoeg uw telefoontje niet beantwoorden omdat de Democraten van het Congres de overheidsfinanciering, waaronder de financiering voor onze troepen en andere prioriteiten van nationale veiligheid, gegijzeld houden voor een onnodig debat over immigratie. Door dit obstakel is de overheid in shutdown. Wie een bericht wilt achterlaten voor de president, kan dat doen via de website www.whitehouse.gov/contact. We kijken ernaar uit om uw telefoontjes te beantwoorden wanneer de overheid opnieuw open is."

Nieuwe stemming Senaat

Senator Charles Schumer, de fractieleider van de Democraten, die toegevingen wil op het immigratiebeleid, zei dat er gisteren geen akkoord werd bereikt. Mitch McConnell, de fractieleider van de Republikeinen in de Senaat, zei dat het hogerhuis uiteengaat tot vanmiddag (18 uur Belgische tijd) voor een stemming over een kortetermijnbudget waardoor niet-essentiële diensten kunnen heropenen.

