Zo ging gesprek tussen vliegtuigkaper Seattle en luchtverkeersleiding

De Amerikaanse krant The Seattle Times heeft een transcriptie gepubliceerd van het gesprek dat zich afspeelde tussen de mecanicien (29) die vanmorgen een passagiersvliegtuig kaapte op de luchthaven van Seattle en de luchtverkeersleiding (ATC).

Het personeelslid van de luchtverkeersleiding blijft de hele tijd kalm en noemt de man in het vliegtuig Rich en Richard. Aanvankelijk gaat het over de brandstof in het toestel. De ‘piloot’ vertelt dat hij kerosine in het vliegtuig deed “om de Olympische Spelen te gaan bekijken”. Even later begint hij zich zorgen te maken over het brandstofniveau. “Ik heb nog maar 2.100 (pond, red.). Ik ben begonnen op 30 of zo. Ik weet niet hoeveel zo’n toestel verbrandt tijdens het opstijgen, maar het gaat flink wat sneller dan ik dacht.”

Landingsbaan

Daarop probeert de persoon van het ATC de man ervan te overtuigen om het toestel weer aan de grond te zetten. “Er is over ongeveer anderhalve kilometer een landingsbaan aan je rechterkant”, klinkt het. “Dat is McChord (een militaire luchthaven, red.). ”De mecanicien ziet dat echter niet zitten. “Oh man”, antwoordt hij meteen. “Die kerels gaan me ervan langs geven als ik daar probeer te landen. Ik vrees dat ik daar misschien ook wel iets kapot zal maken. En dat wil ik niet. Ze hebben waarschijnlijk ook luchtafweer.”

(Meer onder de video)

Waarop ATC hem probeert te overtuigen dat dit niet het geval is. “Dat hebben ze niet, we proberen gewoon een plek te vinden waar je veilig kan landen”, klinkt het antwoord. Maar Rich is daar nog niet klaar voor, zoals hij zelf zegt. “Ik ben nog niet klaar om het toestel aan de grond te zetten. Maar jeetje, ik moet stoppen met naar de brandstofmeter te kijken want die gaat heel snel naar beneden.” Waarop de luchtverkeersleiding nog een keer probeert: “Kan je naar links draaien, we zullen je begeleiden bij het landen, alsjeblieft”, klinkt het.

Levenslang

“Ik krijg waarschijnlijk levenslang, huh?”, is het antwoord. “Ik hoop het voor iemand als ik.” “Oh Richard”, zegt ATC. “We gaan daar niet aan denken en ons daar geen zorgen om maken. Maar kan je nu naar links beginnen te draaien, alsjeblieft?”

Even later in het gesprek vertelt de mecanicien iets meer over zichzelf: “Er zijn flink wat mensen die om me geven. Ze gaan teleurgesteld zijn dat ik dit gedaan heb. Ik wil me bij elk van hen verontschuldigen. Ik ben een gebroken man, met een paar vijzen los, denk ik. Ik heb het nooit echt geweten. Tot nu.”

Laatste deel van het gesprek

Mogelijks het laatste deel van het gesprek tussen de mecanicien en de luchtverkeersleiding net voor de crash werd geregistreerd door luchtvaartjournalist Jon Ostrower op 20.47 uur (5.47 uur onze tijd). Hij postte het op zijn Air Currentwebsite. “Ik heb het gevoel dat een van mijn motoren uitvalt of zo”, klinkt het. “Oké Rich”, is het kalme antwoord van ATC. “Probeer het vliegtuig boven het water te houden als je kan. Hou het toestel mooi laag.”

Volgens getuige Bryan Sichley op de grond zag hij een vliegtuig met de neus naar beneden neerstorten. Het toestel werd gevolgd door twee F15’s. De Federal Aviation Administration meldde om 21.30 uur plaatselijke tijd dat het toestel neergestort was.

