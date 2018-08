Zo gevaarlijk is hitte voor het lichaam

In het zuiden van Europa stevenen Spanje en Portugal af op een ongeziene hittegolf. Vandaag wordt het in Madrid 40 graden, in Lissabon zelfs 46. Voor het menselijk lichaam zijn zulke temperaturen niet alleen onaangenaam, maar ook gevaarlijk.

In het zuiden van Spanje en Portugal klommen de temperaturen tegen de middag al tot 46 graden. De volgende dagen wordt het op sommige plaatsen zelfs 48 graden.

Verkoeling zoeken is nodig. Professor Peter Hespel is gespecialiseerd in de invloed van hoge temperaturen op het lichaam. “Wanneer de omgevingstemperatuur hoger ligt dan de temperatuur van de huid (gemiddeld zo’n 32 graden), neemt het lichaam die warmte op. Als de lichaamstemperatuur stijgt tot boven de 40 graden, kan dat gevaarlijk zijn voor de hersenen”, zegt Hespel.