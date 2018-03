Zo gevaarlijk is het Russische gif

Novitsjok. Dat is de naam van het zenuwgif dat de Russische ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter volgens Britse experten kregen toegediend. Het is een van de dodelijkste stoffen op aarde en er is ook een duidelijke link met Rusland, zegt toxicoloog Jan Tytgat (KUL).

De voormalige Russische spion Sergej Skripal en zijn dochter werden op zondag 4 maart vergiftigd in het Britse Salisbury. Ze werden bewegingloos aangetroffen op een bankje in een park, en vechten sindsdien in het ziekenhuis voor hun leven.

De Britse politie verklaarde enkele dagen later dat ze wellicht een zenuwgif toegediend kregen, zonder details te geven over welk zenuwgif het precies ging.

Erg dodelijk

Vandaag is er wel duidelijkheid: volgens Britse experts het gaat om novitsjok, een van de dodelijkste stoffen op aarde. Het is vijf tot zelfs tien keer dodelijker dan het al dodelijke VX-gas, de stof waarmee de broer van Kim Jong-un gedood werd.

Ingeademd zou het product al een dodelijk gevolg kunnen hebben in een halve tot twee minuten. Het unieke van dit zenuwgif is dat het ook als poeder of dus vaste vorm voorkomt. “Dit biedt voordelen voor mensen met slechte bedoelingen, want je kan het gif overbrengen zonder dat je zelf een groot risico loopt", zegt Tytgat.

In die vaste vorm loopt de besmetting trager. “Maar zelfs als je het overleeft, zijn er blijvende gevolgen. Je kan hersenbeschadiging en verlamming oplopen, epileptische aanvallen krijgen of een beschadigde lever.”

Link met Rusland

Het gif werd in de jaren zeventig door de Sovjet-Unie ontwikkeld. “We weten dat de Russen daar al enkele jaren onderzoek naar doen”, zegt Tytgat. “Je kan dus wel zeggen dat er een duidelijke link is tussen novitsjok en Rusland.”

Gisteren zei de Britse premier Theresa May al dat ze het “zeer waarschijnlijk” acht dat Rusland achter de vergiftiging zit omdat het gebruikte zenuwgif "van militaire kwaliteit" was en dat het gas "door Rusland is ontwikkeld".

