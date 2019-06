Zitten zij achter crash MH17?

In het dossier over het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines zullen vier verdachten strafrechtelijk vervolgd worden. Dat heeft het internationale onderzoeksteam JIT (Joint Investigation Team) vandaag bekendgemaakt op een persconferentie. Tegen de vier zullen internationale aanhoudingsbevelen uitgevaardigd worden. Het proces zou in in maart 2020 in Nederland van start moeten gaan.

De vier worden verdacht van moord. Ze zullen op internationale opsporingslijsten komen te staan. Het Nederlandse Openbaar Ministerie zegt dat er bewust voor gekozen is om niet om uitlevering te vragen, omdat zowel de Russische als Oekraïense grondwet het verbiedt om mensen uit te leveren. Twee van de verdachten zouden zich op dit moment in Rusland bevinden.

Dit zijn de vier verdachten:

Sergej Doebinski, voormalig Russische inlichtingenofficier die in 2014 aan het hoofd stond van de inlichtingendienst van de door pro-Russiche rebellen uitgeroepen 'volksrepubliek' Donetsk.

Oleg Poelatov, de tweede man achter Doebinski. Zij speelden in ieder geval een belangrijke rol bij het vervoer van de Buk waarmee MH17 is neergehaald.

Igor Girkin, de 'minister van defensie' in rebellenrepubliek Donetsk, en een voormalige Russische inlichtingenkolonel.

Leonid Chartsjenko, stond aan het hoofd van een bataljon opstandelingen. Hij was op de plek waar de Buk stond opgesteld.

De rechtbank in Den Haag heeft laten weten dat de rechtszaak op 9 maart 2020 om 10.00 uur van start gaat. Het proces wordt vanwege het karakter van de zaak, in de zwaarbeveiligde rechtbank op Schiphol gehouden.

Wat gebeurde er?

De Boeing 777 van Malaysia Airlines vertrok op 17 juli 2014 vanuit Schiphol, in Nederland, naar Kuala Lumpur, in Maleisië. Daar kwam het toestel nooit aan, want boven Oekraïne werd het uit de lucht geschoten door een raket. Alle 289 inzittenden kwamen om het leven. De raket was Russisch en waarschijnlijk afgeschoten door pro-Russische separatisten.