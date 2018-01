Ziekenhuis zet patiënte op straat

In de VS is er grote verontwaardiging over een ziekenhuis in Baltimore dat een patiënte zomaar op straat heeft gezet, in de vrieskou, met alleen maar een ziekenhuishemd aan. Een voorbijganger zag het gebeuren en heeft het gefilmd. Volgens het ziekenhuispersoneel was de vrouw onhandelbaar.

In de video is te zien hoe de vrouw wezenloos op de stoep staat. Een voorbijganger die de vrouw filmt, probeert hulp te bieden, maar in eerste instantie reageert ze verward en verliest ze haar evenwicht.

Psychische problemen

De veiligheidsdiensten van het ziekenhuis hebben de vrouw zonder pardon achtergelaten aan een bushalte. Volgens hen was ze onhandelbaar. De patiënte kampt met psychische problemen.

Excuses

De ziekenhuisdirectie heeft excuses aangeboden en onderzoekt wat er is misgelopen. In de VS zijn nog gevallen bekend van patiënten die uit een ziekenhuis worden gezet omdat ze de rekening niet kunnen betalen. De voorbijganger heeft uiteindelijk een ziekenwagen gebeld. Die heeft haar meegenomen, terug naar hetzelfde ziekenhuis.