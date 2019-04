In Sri Lanka zijn vanochtend tientallen doden en honderden gewonden gevallen bij explosies in drie kerken en drie luxehotels in en rond de hoofdstad Colombo. Intussen volgden er ook een zevende en een achtste ontploffing. Ziekenhuisbronnen maken gewag van 207 doden - onder wie zeker 35 buitenlanders - en 450 gewonden.

Bij de doden zijn al zeker een Portugese dertiger, een Nederlander en een Chinees. Buitenlandse Zaken zoekt uit of er Belgische slachtoffers zijn en vraagt reizigers “de grootste waakzaamheid aan de dag te leggen”.