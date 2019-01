Zes doden bij treinongeval in Denemarken

Bij een treinongeval in Denemarken zijn zeker zes doden gevallen. Dat melden Deense media op basis van politiebronnen. Een reizigerstrein is er op een goederenwagon gebotst.

Het ongeval gebeurde omstreeks 7.30 uur op de Grote Beltbrug, die de eilanden Funen en Seeland verbindt. Aanvankelijk was sprake van acht gewonden, maar de politie heeft volgens de Deense omroep DR bevestigd dat er zes doden zijn gevallen.

A passenger train collided with a freight train, transporting beer.

First reports that the storm is partly responsible for the collusion. pic.twitter.com/Ktj7brzYQr