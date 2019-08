Zes agenten gewond bij huiszoeking Philadelphia, schutter opgepakt

De politie van Philadelphia heeft na een urenlange belegering een man gearresteerd die zes agenten heeft verwond toen hij hen onder vuur nam tijdens een huiszoeking van de narcoticabrigade.

(Lees verder onder de video)

Agenten benaderden het gebouw op gisteren (22.30 uur Belgische tijd; nvdr) met een huiszoekingsbevel. Rond die tijd werden de eerste schoten gehoord, waarna de straat werd afgezet en agenten het gebouw omsingelden.

Volgens omstanders werd er zo veel geschoten dat het wel oorlog in de straat leek. Twee politieagenten en vier andere mensen kwamen vast te zitten in het gebouw, samen met de schutter.

Verdachten

Die vier vrouwen die urenlang met de twee agenten in het huis vastzaten, zijn mogelijk verdachten in de zaak waarvoor de politie oorspronkelijk het gebouw binnenviel. Zij zijn alle zes enkele uren later geëvacueerd door een arrestatieteam en bleven ongedeerd.

De politie probeerde per telefoon de schutter te overtuigen de wapens neer te leggen en verder geweld te voorkomen. Daar gaf de verdachte - ondanks bemiddeling van een familielid - in eerste instantie geen gehoor aan. Inmiddels meld de politie op Twitter dat de schutter is gearresteerd. Een arrestatieteam doorzoekt nog de rest van de woning.

Ontslagen uit ziekenhuis

De zes agenten die gewond zijn geraakt als gevolg van het vuurgevecht zijn allemaal ontslagen uit het ziekenhuis. Een zevende agent raakte gewond in zijn dienstauto toen hij onderweg naar het incident een voetganger aanreed.

Eerder op de avond werden gepantserde wagens ingezet om de situatie weer onder controle te krijgen. Maar ook die werden onder vuur genomen door de schutter. Bewoners kregen de raad om binnen te blijven.