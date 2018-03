Zenuwgif gevonden waar spion ging eten

Onderzoekers hebben sporen van zenuwgif gevonden in een restaurant waar de Russische ex-spion Sergej Skripal (66) gegeten zou hebben voor hij instortte. Dat meldt de BBC. Skripal ging er samen eten met zijn dochter Yulia (33). Ook zij stortte even later in. De ruimte wordt momenteel onderzocht.

Onderzoekers gaan er niet van uit dat andere restaurantbezoekers gevaar lopen. Er zijn ook geen aanwijzingen dat andere gasten iets te maken hebben met het zenuwgif, zeggen ze.

Skripal en zijn dochter werden een week geleden bewusteloos aangetroffen op een bank in het winkelcentrum in het Engelse Salisbury. Ze werden afgevoerd naar het ziekenhuis en verkeren nog altijd in kritieke toestand.

Voormalige spion

Sergej Skripal is een voormalige Russische spion die in 2006 in Rusland werd veroordeeld tot dertien jaar gevangenschap wegens spionage voor Groot-Brittannië. In 2010 verleenden de Britten hem asiel na een ‘spionnenruil’ tussen de Verenigde Staten en Rusland.

Skripal zou de identiteit van Russische undercoverspionnen in Europa aan de Britse inlichtingendienst MI6 hebben doorgespeeld.

Kremlin ontkent

Het Kremlin heeft verzekerd dat het "geen enkele informatie" heeft over de mogelijke vergiftiging van een vroegere Russische spion die in Groot-Brittannië in het ziekenhuis ligt. Moskou "staat altijd open voor samenwerking" als Londen daar om zou vragen.

