Zeker zeventien doden bij aardverschuiving in Colombia

Zeker zeventien personen zijn om het leven gekomen bij een aardverschuiving in Portachuelo, een woonkern in de gemeente Rosas in het zuiden van Colombia. Dertien mensen zijn nog vermist. Dat meldt burgemeester Jesús Eduardo Díaz.

Acht woningen raakten na hevige regenval bedolven onder een aardmassa, bericht de krant El Tiempo, op basis van lokale autoriteiten. Onder de slachtoffers zijn drie kinderen.

Nog zeker dertien personen personen zijn vermist. De Panamericana, de snelweg die de Ecuadoraanse hoofdstad Quito verbindt met Cali in Colombia, is geblokkeerd. Het leger ondersteunt de bergingswerken.