Zeker tien mensen komen om nadat gebouw instort in Shanghai

Minstens tien mensen zijn om het leven gekomen nadat een gebouw in het centrum van Shanghai in China is ingestort. Dat melden staatsmedia vrijdag.

Het dak van de fabriek, die gerenoveerd werd, stortte donderdag in. Zeker twintig bouwvakkers raakten bedolven, melden de autoriteiten. In een eerste balans was er sprake van vijf doden, maar dat cijfer is ondertussen opgetrokken tot tien.

Er werd een reddingsoperatie opgezet, waarbij 150 brandweermannen en 24 brandweerwagens werden ingezet. De operatie is ondertussen afgerond. Er werden 15 mensen gered, maar ook 10 dodelijke slachtoffers aangetroffen.

Het incident vond plaats in de residentiële wijk Changning in het centrum van Shanghai.