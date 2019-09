Zeker een dode en tientallen gewonden bij doortocht tyfoon in Tokio

Een vrouw is om het leven gekomen toen de krachtige tyfoon Faxai aan land kwam in Japan. Dat meldt het Japanse persagentschap Kyodo. Nog eens dertig anderen raakten gewond.

Faxai kwam maandagochtend (lokale tijd) aan land in de prefectuur Chiba, ten zuidoosten van Tokio. Er worden windsnelheden gehaald van 216 kilometer per uur. De bewoners zijn massaal geëvacueerd, de stroom is op verschillende plaatsen uitgevallen en het verkeer is verstoord. Een vrouw van 50 kwam om het leven, aldus Kyodo.

In de prefectuur Chiba raakte een tiental mensen gewond, net zoals in de stad Chiba. Ook in de prefecturen Kanagawa en Shizuoka viel een vijftal gewonden. Een van de slachtoffers is er ernstig aan toe.

Het Japanse Meteorologisch Agentschap waarschuwde eerder in een statement voor "windstoten, sterke golven, aardverschuivingen en overstromingen". Zowat honderd hogesnelheidstreinen die Tokio verbinden met steden in het centrum en het westen van Japan zijn afgeschaft, net zoals alle treinen in Tokio zelf. Ook de veerboten in de Baai van Tokio waren geannuleerd. De luchtvaartmaatschappijen schrapten 171 vluchten en sommige snelwegen langs de kust ten westen van de hoofdstad zijn afgesloten.