Zeker één Belgische vrouw omgekomen bij crash vliegtuig Ethiopian Airlines

Bij de crash van een Boeing 737 van Ethiopian Airlines is zeker één Belgische vrouw om het leven gekomen. Er zaten ook vijf Nederlanders, zeven Britten en zeven Fransen aan boord van het vliegtuig. Niemand van de 157 mensen aan boord heeft de crash overleefd.

Het gaat om een Boeing 737 van Ethiopian Airlines dat was opgestegen in de stad Addis Abeba. Het toestel is zes minuten na het opstijgen van de radar verdwenen. Aan boord zaten mensen van 33 nationaliteiten.

Het toestel zou gloednieuw en nog maar vier maanden geleden afgeleverd zijn.

Eigenlijk wordt de Ethiopische luchtvaartmaatschappij als veilig beschouwd. Ze heeft veel internationale bestemmingen, waaronder Brussel, Frankfurt, München, Londen, New York, Bangkok en Dubai.

Niet eerste crash

Het is wel niet de eerste crash van de Ethiopische luchtvaartmaatschappij. Op 25 januari 2010 stortte een Boeing 737-800 van Ethiopian Airlines voor de Libanese kust in de Middellandse Zee, de 90 inzittenden kwamen om.

In november 1996 werd een toestel van Ethiopian gekaapt. Het vliegtuig was toen ook onderweg van Addis Abeba naar Nairobi. De kapers eisten toen dat ondanks veel te weinig brandstof koers werd gezet richting Australië. De kapitein waagde toen een spectaculaire noodlanding op het water voor de Comoren om zoveel mogelijk passagiers te redden, maar 125 passagiers kwamen om en een vijftigtal anderen overleefden de noodingreep.

De neergestorte Boeing 737-800 MAX is van hetzelfde type vliegtuig als dat van de Indonesische luchtvaartmaatschappij Lion Air, dat in oktober vorig jaar 13 minuten na het opstijgen in Jakarta in zee stortte. Toen kwamen 189 mensen om.