Zeker 82 doden bij nieuwe aardbeving op Lombok

Het Indonesische eiland Lombok is vandaag opnieuw getroffen door een zware aardbeving. De beving had een kracht van 7. Er was ook een tsunamiwaarschuwing van kracht, maar dat is inmiddels opgeheven. Dat melden de hulpdiensten op Lombok. De aardbeving heeft aan zeker 82 mensen het leven gekost, melden de ordediensten.

Volgens de Amerikaanse geologische dienst vond de aardbeving plaats op ongeveer 27 kilometer ten noordoosten van Lombok, op 15 kilometer diepte.

Op Twitter melden ooggetuigen dat de beving ook op het eiland Bali goed te voelen was. Lokale media zeggen dat de stroom is uitgevallen in de hoofdstad Mataram. Op de luchthaven schuilen mensen er onder de tafels.

Ook Johan Daemen uit Neerpelt zit met zijn vriendin en een aantal vrienden op de Gili-eilanden. "We zijn naar het hoogste punt gevlucht", vertelt hij aan VTM NIEUWS. "Ik zag overal ingestorte gebouwen tijdens het lopen."

Vorig weekend ook Lombok werd vorig weekend ook al getroffen door een aardbeving. Die kostte het leven aan minstens 16 mensen. Meer dan 160 anderen raakten gewond en honderden woningen werden vernield.

https://t.co/72k8WEyDLH video gempa lombok — Agung Budi Prasetio (@uculan) August 5, 2018

Foto: archief