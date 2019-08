Zeker 63 doden na aanslag op trouwfeest in Kaboel

Bij een explosie in een trouwzaal in de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn minstens 63 doden en 182 gewonden gevallen. Dat melden de autoriteiten. "Onder de slachtoffers zijn ook vrouwen en kinderen", laat de woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Nasrat Rahimi, weten.

Tot nog toe is de aanslag door niemand opgeëist. Een woordvoerder van de taliban, Zabihullah Mujahid, heeft via een bericht op WhatsApp de betrokkenheid van zijn organisatie ontkend. Hij veroordeelt ook de aanslag. De Afghaanse tak van Islamitische Staat (IS) heeft nog niet van zich laten horen. Volgens Binnenlandse Zaken vond de ontploffing omstreeks 22.40 uur lokale tijd plaats (20.10 uur in België).

Een getuige vertelde hoe de explosie zich voordeed in het gedeelte van een feestzaal waar vooral mannen bijeen waren. "Iedereen liep roepend en huilend naar buiten. De zaal hing vol rook. Bijna iedereen die bij de mannen aanwezig was, is dood of gewond", zei Mohammad Farhag, die zich op het ogenblik van de ontploffing in een andere ruimte bevond. De aanslag is al de zeventiende dit jaar in Kaboel en de op een na dodelijkste sinds het begin van de maand augustus. Het geweld vindt plaats terwijl de Verenigde Staten en de taliban een akkoord proberen te sluiten dat de weg moeten openen naar vredesonderhandelingen tussen de Afghaanse regering en de islamistische organisatie.

Volgens Amerikaanse bronnen is zo'n akkoord nakend, maar moeten er nog enkele punten uitgeklaard worden.