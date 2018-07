Zeker 60 doden bij bosbranden Griekenland

De bosbranden rond de Griekse hoofdstad Athene hebben aan minstens 60 mensen het leven gekost, terwijl meer dan 150 mensen gewond raakten. Velen van hen verkeren in kritieke toestand. Dat blijkt uit een nieuwe balans van de publieke radio ERT op basis van de reddingsdiensten en ziekenhuizen.

Vissers, de kustwacht en omwonenden met boten hebben meer dan 700 mensen gered die uit schrik van de vlammen hun toevlucht zochten aan de zee. Duizenden mensen brachten de nacht door in de openlucht, in hun auto of in sporthallen.

Volledige straten

Het vuur richtte de zwaarste schade aan in de havenstad Rafina, op minder dan 25 kilometer ten oosten van de hoofdstad, en het nabijgelegen dorp Mita. Volledige straten brandden er af.

(Meer onder de kaart)

Controle

In de loop van de nacht werden de meeste branden onder controle gebracht, nadat de hevige wind was gaan liggen. Blusvliegtuigen en -helikopters worden nu ingezet om de laatste brandhaarden te doven.

Sterke wind en 40 graden

Het vuur werd aangewakkerd door de sterke wind, de hoge temperaturen tot wel 40 graden en de extreme droogte.

De Griekse premier Alexis Tsipras zette een bezoek aan Bosnië en Herzegovina vroegtijdig stop om terug te keren naar Griekenland. Hij suggereerde al dat sommige vuurhaarden door brandstichters zijn gestart.

Vlamingen

Ook Vlaamse toeristen worden bedreigd en moeten noodgedwongen uit hun hotel vluchten. “We zitten met een paar honderd mensen vast in de haven en weten niet hoe we geëvacueerd gaan worden”, getuigt de Vlaming Peter Degheldere aan VTM NIEUWS.