Zeker 57 doden bij aanslag Kaboel

De dodentol van de zelfmoordaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kaboel blijft oplopen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er minstens 57 mensen om het leven gekomen, onder wie 22 vrouwen en acht kinderen. De ziekenhuizen in de stad hebben minstens 119 personen opgevangen die bij de aanslag gewond zijn geraakt.

De aanval vond deze ochtend plaats in het westen van de Afghaanse hoofdstad, in de overwegend sjiitische wijk Dasht-e-Barchi. De dader bracht zijn bomgordel tot ontploffing aan een administratief centrum waar Afghanen een identiteitsbewijs kunnen ophalen om in oktober deel te nemen aan de parlementaire en provinciale verkiezingen. Met zulke administratieve centra hoopt de Afghaanse overheid de opkomst bij de verkiezingen omhoog te krijgen.

Islamitische Staat

Via zijn nieuwskanaal Amaq eiste Islamitische Staat de aanslag op. De Afghaanse president Ashraf Ghani, de VN-missie in het land en de ambassades van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben de aanslag al veroordeeld.

Veiligheid is een van de voornaamste bezorgdheden van de Afghanen en van cruciaal belang om voldoende kiezers naar de stembureaus te krijgen. Doorheen heel het land vechten Afghaanse troepen tegen opstandelingen.