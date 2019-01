Zeker 5 doden bij aanslag op luxehotel in de Keniaanse hoofdstad Nairobi

In de Keniaanse hoofdstad Nairobi hebben terroristen een aanslag gepleegd op een luxehotel. In het complex zijn ook restaurants en kantoren. Er zijn zeker vijf slachtoffers gevallen. Of er buitenlanders bij zijn, is niet duidelijk.

In de Keniaanse hoofdstad Nairobi zijn bij een kantorencomplex waar ook een hotel is gevestigd twee explosies en aanhoudend geweervuur gehoord. Het gaat om het Dust2 Hotel aan de chique noordkant van het centrum van Nairobi. De aanval is opgeëist door terreurgroep al-Shabaab uit buurland Somalië.

Volgens ooggetuigen is het doelwit van de daders het luxueuze complex ‘14 riverside’ waar banken en kantoren en hotels gevestigd zijn. Voor het complex in de wijk Chiromo staan auto’s in brand. Uit gebouwen stijgt rook op, ziekenwagens komen aan. Andere ooggetuigen zagen vier in het zwart gehulde “gewapende terroristen” de aanval uitvoeren.

Het vijfsterrenhotel heeft is gelegen in Westlands, een buitenwijk op enkele minuten van het zakelijk district van de hoofdstad.