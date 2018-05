Zeker 42 doden bij stormen in India

In India zijn minstens 42 mensen om het leven gekomen nadat verschillende delen van het land opnieuw getroffen werden door noodweer. Dat hebben de lokale overheden en media meegedeeld.

Volgens het nationaal agentschap voor de bestrijding van rampen, vielen er alleen al in de noordelijke deelstaat Uttar Pradesh zeventien doden. Daarnaast werden ook acht dodelijke slachtoffers geteld in de zuidelijke staat Andhra Pradesh en drie in de naburige deelstaat Telangana.

De stormen eisten daarnaast nog mensenlevens in de provincie West-Bengalen (9) en in de hoofdstad New Delhi (5). De meeste slachtoffers zijn te wijten aan ingestorte huizen en blikseminslagen. Er werd nog geen informatie gekregen van verschillende afgelegen gebieden. Wellicht zal het dodental dus nog verder oplopen.

Veel schade

De hevige wind leidde op verschillende plaatsen ook tot omvergewaaide muren, ontwortelde bomen en een verstoord weg- en luchtverkeer. Op de luchthaven van New Delhi moesten zeventig vluchten worden omgeleid.

India werd begin deze maand al getroffen door onweersbuien en forse windstoten. Daarbij zijn toen meer dan honderd mensen omgekomen.