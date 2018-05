Zeker 42 doden bij dambreuk Kenia

Bij een breuk van een stuwdam in Kenia zijn minstens 42 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Keniaanse afdeling van het Rode Kruis. De woningen van de slachtoffers werden weggespoeld door het wassende water nadat de dam op zo'n 150 kilometer van de hoofdstad Nairobi het begaf.

De dam van Solai brak woensdagavond omstreeks 21.00 uur. In twee nabijgelegen dorpen werden de huizen weggeveegd. Dat heeft volgens het Rode Kruis het leven gekost aan 42 mensen. Er konden volgens de medische hulporganisatie ook 52 mensen gered worden: ze werden uit de modder en vanonder het puin van de vernietigde huizen gehaald.

Volgens gouverneur Lee Kinyanjui werden in totaal 450 gezinnen getroffen door de ramp. Politiechef Gideon Kibunja, die de reddingsoperaties coördineert, zegt dat de dam bezweek onder de hevige neerslag die de regio al enkele weken teistert.

Sinds de start van het regenseizoen in maart zijn in Kenia al meer dan 150 mensen omgekomen in het noodweer. De voorbije drie regenseizoenen viel er niet veel neerslag, maar in het lopende seizoen wordt een groot deel van Kenia en het oosten van Afrika geteisterd door hevige stortregens.