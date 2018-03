Zeker 350.000 doden in Syrische oorlog

Sinds het begin van de Syrische oorlog bijna acht jaar geleden zijn in dat land meer dan 350.000 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers bevinden zich meer dan 105.000 burgers, klinkt het volgens informatie van het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten (SOHR).

Onder die 350.000 doden, vallen enkel de slachtoffers van wie de dood officieel bevestigd is. Het werkelijk aantal doden ligt duidelijk hoger en zou volgens schattingen meer dan 500.000 bedragen.

Demonstraties in 2011

Op vijftien maart 2011 vonden er in de hoofdstad Damascus en elders in het land demonstraties plaats, waarna de spanningen snel escaleerden. Die dag werd symbolisch als het begin van de Syrische oorlog vastgelegd.

Betrouwbare informatie

De speciale VN-gezant Staffan de Mistura sprak in april 2016 ook al over meer dan 400.000 doden in het conflict. Het kantoor van het SOHR is in het Engelse Coventry gevestigd en baseert zich voor zijn cijfers op informatie van activisten ter plaatse. De cijfers van het SOHR worden over het algemeen als betrouwbaar ingeschat.