Zeker 33 gewonden bij rellen in Barcelona

In Barcelona zijn al zeker 33 mensen gewond geraakt bij rellen na de arrestatie van de voormalige Catalaanse leider Carles Puigdemont. “De Catalanen riepen scheldwoorden naar de politie en ik hoorde geweerschoten van rubberen kogels”, vertelt Vlaming Dante Morren, die in Barcelona woont, aan VTM NIEUWS. Volgens de politie werden drie betogers opgepakt.

Separatisten trokken rustig door de straten van Barcelona met Catalaanse vlaggen, maar bij de radicale groep CDR (Comitès de Defensa de la República), die pleit voor een onmiddellijke breuk met Spanje, liepen de gemoederen hoog op.

Geweerschoten

De oproerpolitie moest ingrijpen omdat sommigen onder hen vuilnisbakken naar de politie gooiden. De menigte werd met de wapenstok teruggedreven en de politie schoot zelfs in de lucht. “Toen ik aankwam, hoorde ik ook geweerschoten van rubberen kogels”, vertelt Dante Morren die even tussen de protesten liep.

Voorlopig raakten volgens de gezondheidsautoriteiten 33 mensen gewond. “Ik zag ook enkele mensen met lichte verwondingen weggedragen worden door vrienden en familie”, zegt Morren.

Arrestatie

De betoging in Barcelona kwam vanmiddag op gang, toen bekend raakte dat de voormalige minister-president Puigdemont werd gearresteerd in Duitsland. Hij verbleef de voorbije dagen in Finland waar hij deelnam aan bijeenkomsten in het parlement en een lezing gaf aan de universiteit van Helsinki. Op de terugweg naar België werd hij gearresteerd.

