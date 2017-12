Zeker 30 doden bij busongeval in Kenia

Bij een botsing tussen een bus en een vrachtwagen in Kenia zijn dertig mensen om het leven gekomen. Zestien anderen raakten gewond. Dat heeft de lokale politie meegedeeld. Volgens lokale media zou de dodentol opgelopen zijn tot 36.

"We hebben dertig doden geteld", aldus Zero Arome, politiechef in Rift Valley. "Alle lichamen zijn geborgen en de gewonden werden naar het ziekenhuis gevoerd."

Het ongeval vond plaats op een als gevaarlijk gekend stuk van de snelweg tussen Nakuru en Eldoret. Een bus die was vertrokken in Busia (in het westen van Kenia) botste er tegen een vrachtwagen die afkomstig was uit Nakuru. Onder de doden zijn de twee chauffeurs en een kind van drie jaar oud.

Elk jaar komen bij verkeersongevallen in Kenia zowat 3.000 mensen om het leven, volgens officiële cijfers.