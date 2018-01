"Zeker 23 doden bij explosie in Idlib"

Bij een explosie zijn minstens 23 mensen gedood in de door rebellen gecontroleerde stad Idlib, in het noordwesten van Syrië. Dat bericht het in het Engelse Coventry gevestigde Syrische Observatorium voor Mensenrechten, dat zich baseert op informanten in Syrië.

De ontploffing deed zich volgens het Syrisch Observatorium voor vlak bij het hoofdkwartier van de "Soldaten van de Kaukasus". Die groep werkt samen met een dominante rebellengroep in het gebied die gelieerd is aan al-Qaida. De aanslag is nog niet opgeëist.

Idlib is de enige provincie in Syrië die nog door rebellen wordt gecontroleerd. In de gelijknamige stad wonen naar schatting twee miljoen mensen. Tienduizenden mensen ontvluchtten de stad omdat het aantal luchtaanvallen de laatste tijd is toegenomen.

Na de zege tegen de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) concentreren de Syrische regeringstroepen, met Rusland als bondgenoot, zich nu op de vernietiging van de rebellen van Fatah al-Sham.