Zeker 22 doden na zware tornado's in VS

In het zuidoosten van de Verenigde Staten heeft een reeks wervelstormen aan minstens 22 mensen het leven gekost. Dat blijkt volgens de sheriff van Lee County in de deelstaat Alabama, Jay Jones, uit een opgelopen slachtofferbalans. Hij verwacht dat dit aantal nog verder zal oplopen. Onder de doden bevinden zich ook kinderen. Verschillende mensen raakten gewond of worden nog vermist.

Naast Alabama werden ook gebieden in Georgia door tornado's getroffen. De wervelstormen behaalden volgens de Nationale Weerdienst windsnelheden tot 218 kilometer per uur. Het hardst getroffen is het plaatsje Beauregard, waar de schade volgens de autoriteiten enorm is.

De autoriteiten hadden vooraf gewaarschuwd voor gevaarlijke tornado's en de plaatselijke bevolking gevraagd om uiterst voorzichtig te zijn. Volgens de weerdienst had de eerste tornado, die Lee County trof, een breedte van bijna een kilometer. Beelden van de ravage na de storm tonen ingestorte huizen, ontwortelde bomen en met puin bezaaide straten.

Duizenden gezinnen kwamen zonder stroom te zitten. Intussen zijn de reddingsdiensten massaal ter plaatse. De zoektocht naar slachtoffers wordt echter bemoeilijkt door de invallende duisternis. Daarom worden ook drones met warmtebeeldcamera's ingezet.