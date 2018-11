Zeker 22 doden bij ontploffing aan Chinese fabriek

Bij een ontploffing in de buurt van een chemische fabriek in de Chinese stad Zhangjiakou, in de noordelijke provincie Hebei, zijn zeker 22 mensen om het leven gekomen. Dat bevestigen de lokale autoriteiten. Er zouden ook minstens 22 gewonden zijn gevallen. Over de oorzaak van het ongeval, dat iets na middernacht lokale tijd plaatsvond, bestaat nog geen duidelijkheid.

De explosie bij de fabriek Hebei Shenghua Chemical werd gevolgd door een brand. Een vijftigtal voertuigen, waarvan meer dan de helft vrachtwagens, raakte volledig vernield. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

"De blus- en reddingswerkzaamheden zijn nog aan de gang. Er loopt ook nog een onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval", bevestigen de autoriteiten.

Niet voor eerst

In China gebeuren regelmatig industriële ongevallen, doordat de veiligheidsvoorschriften niet altijd correct worden nageleefd. In juli kwamen bij een ontploffing in een chemiefabriek in Sichuan, in het zuidwesten van het land, 19 mensen om het leven.

In 2015 vond in de noordelijke havenstad Tianjin een enorme ontploffing plaats in een opslagplaats van chemische producten, waarbij zelfs 165 doden vielen. Meerdere omliggende fabrieken raakten toen vernield.