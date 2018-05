Zeker 22 doden bij aanslagen in Kaboel

Bij twee zelfmoordaanslagen op politieposten in de Afghaanse hoofdstad Kaboel en de daaropvolgende gevechten tussen jihadisten en de veiligheidskrachten, zijn minstens 22 mensen om het leven gekomen. Dat meldt politiewoordvoerder Hashmatullah Stanakzay. Negen van de doden zijn jihadisten, en ook vijf politieagenten, een bewaker en zeven burgers kwamen om. Zeventien anderen raakten gewond.

De aanslag in de wijk Dasht-e Barchi in het westen van de stad werd opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat. De aanslag in Shar-e-Naw, in het centrum, werd door de rivaliserende Taliban geclaimd.

Zakenwijk

Twee IS-terroristen lieten hun springlading ontploffen voor een politiepost in Dasht-e Barchi. Vervolgens kwam het tot een vuurgevecht tussen andere jihadisten en Afghaanse veiligheidstroepen. In de wijk wonen overwegend sjiieten van de Hazara-minderheid.

Twee andere bommen explodeerden in de zakenwijk Shar-e Naw vlakbij de hoofdingang van het politiebureau. Daarop reden vier Talibanleden met een wagen het gebouw binnen en begonnen ze te schieten. De aanslag duurde zeven uur, tot de vijf aanvallers gedood waren, aldus Stanakzay.

In de omgeving bevinden zich naast de politie onder andere gebouwen van de Afghanistan International Bank, het telecombedrijf Etisalat en andere privéorganisaties.

Negende incident dit jaar

De aanslagen waren al het negende zware incident in Kaboel sinds het begin van het jaar. Op 30 april kwamen nog 25 mensen, onder wie negen journalisten, om bij een dubbele aanslag door IS.

Er kwamen vandaag ook nog zes politieagenten om het leven bij een luchtaanval in de provincie Badghis, in het westen van het land.