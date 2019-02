Zeker 20 doden na brand in treinstation Caïro

Bij een brand in het hoofdstation van Caïro zijn minstens tien mensen omgekomen, zo heeft de Britse zender Sky gemeld. Meer dan veertig andere mensen zijn gewond.

Verwacht wordt dat het dodentol nog zal oplopen. De explosie zou zijn ontstaan na een botsing van een trein met het perron, waarbij een benzinetank zou zijn ontploft.

BREAKING: At least 25 dead, many injured after train accident followed by an explosion at Cairo Main train station in Egypt. pic.twitter.com/clxKBionVi