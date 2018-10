Zeker 20 doden bij crash met limousine in New York

Bij een auto-ongeval in Schoharie, in de Amerikaanse staat New York, zijn gisteren zeker twintig doden gevallen. Dat meldt de New York State Police. Er was een limousine bij het ongeval betrokken, die op weg was naar een huwelijk.

De crash vond plaats op een kruispunt om 14 uur plaatselijke tijd. De limousine was op weg naar een huwelijk toen de chauffeur volgens sommige bronnen de controle over het stuur verloor nadat de remmen het hadden begeven in een afdaling. Daarbij raakte hij een wagen die net van een parking reed. Beide wagens zouden ook slachtoffers gemaakt hebben op de parking.

De politie onderzoekt de omstandigheden van het ongeval, en houdt later op de dag een persconferentie om meer informatie te geven.

Dodelijkste ongeval sinds 2005

Volgens de lokale media is het ongeval van zaterdag het dodelijkste ongeval in de regio sinds 2005, toen bij een scheepsramp op Lake George twintig mensen om het leven kwamen.