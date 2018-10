Zeker 19 doden bij schietpartij in school op de Krim

Bij een schietpartij in een polytechnische school in Kertsj, in het oosten van het schiereiland Krim, zijn zeker negentien doden gevallen en vijftig gewonden. Op beelden is te zien hoe slachtoffers afgevoerd worden. Russische speurders zeggen dat een zelfgemaakte bom tot ontploffing is gebracht.

"Volgens de voorlopige gegevens zijn er tien mensen gestorven", zei een woordvoerder eerder. Er zouden ook zo'n zeventig gewonden zijn gevallen. Volgens de speurders zjin de dodelijke slachtoffers niet omgekomen bij de ontploffing, maar neergeschoten door de dader.

De dader, die zelfmoord heeft gepleegd, blijkt een student te zijn. Het gerecht heeft de kwalificatie van 'terreuraanslag' daarom naar 'meervoudige moord' veranderd. "De vermoedelijke aanvaller schoot zichzelf neer. Hij was een vierdejaarsstudent van de school. Zijn lichaam werd gevonden in de bibliotheek op de tweede verdieping", zegt het hoofd van de Krim, Sergei Aksjonov.