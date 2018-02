Zeker 18 doden bij buscrash Hongkong

Zeker achttien mensen zijn omgekomen bij een ongeval met een dubbeldekker in Hongkong. Dat meldt de politie. Tientallen anderen raakten gewond.

De slachtoffers zaten in een dubbeldekker die op zijn kant terechtkwam in de wijk Tai Po, in de New Territories. "In de laatste balans gaat het om achttien mensen ", aldus een woordvoerder. "We tellen nog altijd de gewonden." Hoeveel mensen er precies in de bus zaten, is niet duidelijk.

De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. In de South China Morning Post getuigt een passagier wel dat de bus te snel reed.