Zeker 13 doden bij aanvallen Nigeria

Minstens dertien mensen zijn gedood tijdens twee afzonderlijke aanvallen in de staat Benue, in het midden van Nigeria. Dat gebied is ten prooi gevallen aan gewelddadige confrontaties tussen landbouwers en veehouders. Dat is uit officiële bron en bij inwoners vernomen.

Bij de eerste aanval, afgelopen nacht, drongen gewapende mannen, van wie vermoed wordt dat het veehouders zijn, in het dorp Tseadough binnen. Ze brachten er zeven mensen om het leven, onder wie vrouwen en kinderen, en ontvoerden een zwangere vrouw. Volgens een lokale verantwoordelijke vuurden ze "in alle richtingen" en staken ze verschillende huizen in brand.

In de stad Otukpo kwamen vandaag nog eens zes mensen om het leven in een aanval, volgens een getuige en een verantwoordelijke van het stadsbestuur.

Grond en water

Het centrum van Nigeria wordt al decennialang getroffen door confrontaties tussen landbouwers die overwegend christelijk zijn, en rondtrekkende veehouders die overwegend moslims zijn. Het conflict draait om grond en water en wordt verergerd door de demografische aangroei in het land.

Foto: Archief