Zeker 12 doden na brand in Bronx

In New York zijn bij een brand in een flatgebouw minstens twaalf doden gevallen, onder wie één kind. Dat meldt de New Yorkse burgemeester Bill de Blasio. "Vier mensen verkeren nog in kritieke toestand en vechten voor hun leven, en er zijn ook nog andere zwaargewonden", zei hij. "Door het snelle optreden van de brandweer konden minstens twaalf mensen worden gered."

Het vuur brak rond 19 uur (1 uur Belgische tijd) uit op de benedenverdieping van het appartementsgebouw in de wijk The Bronx, in het noorden van de stad, en verspreidde al snel naar de bovenliggende verdiepingen. De twaalf bevestigde dodelijke slachtoffers vielen op verschilllende verdiepingen en zijn tussen de één en vijftig jaar oud.

Oorzaak onduidelijk

Volgens Bill de Blasio gaat het om de ergste brand in 25 jaar en bestaat het risico op nog meer slachtoffers. Hoe het vuur precies is kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk. De brandweer zette meer dan 160 manschappen in om de vlammen te bestrijden. Omstreeks 22 uur (4 uur Belgische tijd) was het vuur geblust en begon de brandweer te zoeken naar overlevenden.

Een getuige op straat vertelde aan CNN hoe de laatste sms die ze kreeg, er een was van haar moeder die in het gebouw woonde. Daarin vertelde ze hoe ze gevangen zat in haar appartement op de derde verdieping. Het is nog onduidelijk of de vrouw het overleefd heeft.