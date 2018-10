Zeker 11 doden na schietpartij synagoge in VS

Bij een schietpartij in een synagoge in het Amerikaanse Pittsburgh zijn zeker elf doden gevallen. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media. De schutter werd omstreeks 17.20 uur opgepakt, het zou om een geval van jodenhaat gaan.

De schietpartij vond plaats in de Tree of Life-synagoge. De schutter zou zaterdagochtend (lokale tijd) zijn binnengedrongen, toen er een dienst aan de gang was in de synagoge. Toen de politie arriveerde, opende hij het vuur op de agenten.

Verschillende agenten zouden zijn neergeschoten, over hun toestand is nog niets geweten. In totaal zouden zeker elf mensen zijn omgekomen. De schutter zou een automatisch geweer hebben gehanteerd.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn medeleven al uitgesproken op Twitter.

BREAKING: HEAVY POLICE ACTIVITY AT TREE OF LIFE SYNAGOGUE IN SQUIRREL HILL pic.twitter.com/nHIPehF3ar — Chris Lovingood WTAE (@CLovingoodWTAE) October 27, 2018

#BreakingNews Reports of an active shooter in a synagogue in Squirrel Hill. Huge police presence pic.twitter.com/vodOAuEBsu — Lori Houy (@WPXI_Lori) October 27, 2018