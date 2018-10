Zeker 11 doden bij aardbeving in Haïti

In Haïti zijn elf mensen om het leven gekomen bij een aardbeving gisteravond. Dat meldt regeringswoordvoerder Jackson Alexis. Een crisiscel werd opgestart.

Tot nu toe was sprake van vier slachtoffers in het noorden van het Caraïbische land, in de steden Port-de-Paix en Gros Morne, meldden lokale media.

De aardbeving had een kracht van 5,9. Het epicentrum bevond zich op zo'n twintig kilometer ten noordwesten van kuststad Port-de-Paix. Sommige gebouwen zijn ingestort, zoals de gevel van de katholieke kerk in Plaisance du Nord.

De aardbeving werd gevoeld tot in de hoofdstad Port-au-Prince en in de Dominicaanse Republiek, het buurland waarmee Haïti het eiland Hispaniola deelt.

2010

Het straatarme Haïti werd in 2010 door een aardbeving met een kracht van 7 getroffen. Daarbij kwamen meer dan 220.000 mensen om het leven. Nog altijd is de schade van toen niet helemaal hersteld: een deel van de bevolking woont nog altijd in tijdelijke onderkomens. De economische en politieke toestand is gespannen. President Jovele Moïse riep gisteren op tot kalmte.