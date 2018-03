Zeker 1 skiër dood na lawine in Pyreneeën

In de Franse Pyreneeën is zeker een Spaanse skiër om het leven gekomen na een lawine. Dat hebben de hulpdiensten bekendgemaakt. Vijf skiërs werden daarnet gegrepen door de lawine in het skigebied. Een van de skiërs zit nog onder de sneeuw.

Vijf Spaanse skiërs werden vandaag rond de middag verrast door een lawine in de buurt van de Bielsatunnel in de Pyreneeën. Drie van hen konden zich uit de sneeuw ploegen, twee anderen zitten nog vast in de sneeuw. De reddingsdiensten lieten al weten dat een van hen overleden is.

Volgens regionale media lijkt het erop dat de groep skiërs buiten de piste ging.

Foto: archief