Zeesterren spoelen massaal aan door koude

In Engeland zijn duizenden dode zeesterren aangespoeld, door het vriesweer van de afgelopen dagen. Vooral in Engeland was het extreem koud.

Het strand in het stadje Ramsgate ligt volledig vol. “Het is erg om te zien dat er zoveel duizenden zeesterren dood zijn aangespoeld”, zegt een van de bewoners.

Extreme koude

“Het lijkt erop dat een combinatie van extreme koude en hevige golven op zee de oorzaak zijn voor de dode zeesterren”, zegt de Marine Conservation Society. Dat is een vzw die zich inzet voor de bescherming van de zee.

Naast de duizenden zeesterren spoelde er ook kreeften, krabben en vissen aan.