Zaterdag opnieuw zwaar geweld in Parijs verwacht

Het bureau van de Franse president Emmanuel Macron verwacht "zeer zwaar geweld", nu zaterdag in Parijs, waar de beweging van de 'gilets jaunes' weer wil actievoeren, ondanks toegevingen van de regering. Macron roept op tot kalmte.

"We hebben reden om te vrezen voor zeer zwaar geweld", zegt het bureau van Macron, nu er steeds meer oproepen komen om weer actie te voeren in heel Frankrijk.

Macron deed gisteren aan verschillende politieke en vakbondsverantwoordelijken een "oproep tot kalmte". De zenuwachtigheid bij de Franse autoriteiten is voelbaar met een nieuwe dag van geweld in de Franse hoofdstad in het verschiet. Parijs verkeert nog in shock na de rellen van vorige zaterdag. Beelden daarvan, die de wereld rondgingen, gaven economie en toerisme een stevige klap.

4 doden

Bij de manifestaties tegen het sociale en fiscale beleid van de regering zijn al vier personen om het leven gekomen. Honderden anderen raakten gewond. Ook studenten en landbouwers hebben zich inmiddels aangesloten bij het protest.