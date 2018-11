In Zhangye, in de provincie Gansu in het noorden van China, was gisteren een zandstorm van bijna honderd meter hoog te zien. Door een hevige wind van wel 17 meter per seconde, leek het alsof er een zandmuur op de inwoners afkwam. Binnen de vijf minuten was de hele provinciestad ingenomen door de zandwolk, waardoor de zichtbaarheid al snel minder dan tien meter bedroeg. De brandweer in Zhangye City heeft het noodplan geactiveerd.