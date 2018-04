Zalm is duurder door deze kleine parasiet

Zalm is recent een stuk duurder geworden. Dat komt door een zeeluis die, als gevolg van intensieve kweekpartijen, onze zalmen opeet. Een kleiner aanbod, zorgt voor een hogere prijs. De zeeluis is geen nieuw fenomeen, dus wetenschappers blijven manieren zoeken om ze uit te roeien.

Zeeluizen zijn niet groter dan een vingernagel en hechten zich aan kweekzalm. Ze voeden zich ermee, waardoor de zalm sterft of ongeschikt wordt voor consumptie.

Door de zeeluizen daalde de zalmproductie van 2016 naar 2017 met zeven procent, waardoor de prijs in die periode met de helft steeg. En die meerprijs wordt doorgerekend aan de consument.

Al decennialang hebben zalmboerderijen te kampen met zeeluizen, maar de jongste jaren komen ze steeds vaker voor. Dat is te wijten aan intensievere kweekpraktijken, waarbij meer vissen in kleinere gebieden leven. Wetenschappers blijven nieuwe manieren zoeken om komaf te maken met de parasieten.

'Kuisploegen' inschakelen

Dieren zoals lipvissen en snotolven kunnen luizen opeten, maar dan zijn er tegen 2020 wel 50 miljoen nodig om het oprukken van zeeluizen halt toe te roepen.

Het manueel verwijderen van de zeeluizen is een andere optie. De vissen moeten daarvoor door een machine, waarbij ze in warm water terechtkomen, wat de luizen doodt. Die machine kan de vis echter beschadigen: in 2016 stierven zo 95.000 zalmen.

Vaccin of medicatie

Er wordt ook onderzocht hoe infecties met zeeluizen gestopt kunnen worden. Een vaccin kan ervoor zorgen dat de zalm een immuunreactie ontwikkelt.

Tot slot kan men anti-luismedicatie in het eten van zalmen mengen. Maar het medicijn blijft dan wel in het water achter waardoor het andere vissen schade toebrengt.