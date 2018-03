Zak met 50-tal handen ontdekt in Siberië

Aan de oever van een rivier in Siberië is een zak met daarin meer dan 50 handen gevonden. Speurders in de stad Tsjabarovsk, ruim 8.000 km ten oosten van Moskou, reageerden op een tip, en stootten zo op de vreemde ontdekking. Dat melden Russische persbureaus.

Er werd al snel gespeculeerd dat de handen afgehakt werden als straf bij een diefstal, maar de Russische onderzoekers sloten een criminele achtergrond meteen uit, schreven Russische media.

Het gaat om 26 tot 28 handenparen, die eerder door wetsdokers onderzocht werden om informatie te verzamelen over niet-geïdentificeerde lijken. Dat meldden de onderzoekers volgens het persbureau Ria Novosti.

Wie?

In de zak werd ook labomateriaal aangetroffen. Er wordt nu nagegaan wie verantwoordelijk is voor het onzorgvuldig dumpen van de handen.

Foto: The Siberian Times.