Yulia Skripal getuigt na vergiftiging

Yulia Skripal wil op lange termijn terugkeren naar Rusland. Dat heeft ze gezegd in een televisie-interview. Yulia is de dochter van de Russische ex-spion Sergei Skripal. Ze raakten allebei in een coma nadat ze vergiftigd werden met een zenuwgas.

Skripal en zijn dochter werden op 4 maart op een bankje aan een winkelcentrum in Salisbury gevonden. Onderzoek wees uit dat ze vergiftigd werden met novichok, een chemisch wapen dat indertijd ontwikkeld werd in de Sovjetunie. De Britse overheid wees daarop meteen in de richting van Rusland als mogelijke dader, maar Moskou ontkent er iets mee te maken te hebben.

"Mijn leven is overhoop gehaald", zegt Yulia Skripal in een interview. "We hebben geluk dat we de aanval hebben overleefd", voegt ze er nog aan toe. Yulia bevindt zich nog steeds op een geheime locatie. Ze wordt beschermd door de Britse overheid.

Sergej Skripal is een voormalige Russische spion die in 2006 in Rusland werd veroordeeld tot dertien jaar gevangenschap wegens spionage voor Groot-Brittannië. In 2010 verleenden de Britten hem asiel na een ‘spionnenruil’ tussen de Verenigde Staten en Rusland.

Skripal zou de identiteit van Russische undercoverspionnen in Europa aan de Britse inlichtingendienst MI6 hebben doorgespeeld.

