"YouTube etalage voor kinderporno"

YouTube staat vol 'grijzezonekinderporno' en die filmpjes worden soms tien miljoen keer bekeken. Dat zegt Child Focus. "Het probleem is enorm en het is niet duidelijk hoe YouTube dat aanpakt", zegt Child Focus in de kranten van de Persgroep.

Het was The Times die de kat de bel aanbond. Een van hun journalisten deed onderzoek naar kindermisbruik in Brazilië en bekeek op YouTube een aantal video’s die hem bij zijn onderzoek konden helpen. Op het kanaal kreeg hij plots ook aanbevelingen van pornografisch getinte video’s waarin jonge kinderen te zien waren.

Etalage van kinderporno

Het ging om korte video’s die niet bijzonder expliciet waren en daardoor in principe ook niet strafbaar. Zo kreeg de journalist bijvoorbeeld een video van tien seconden te zien waarin een jong meisje haar lippen likt, of een filmpje van een jongen die zegt dat hij nieuw ondergoed had gekregen.

Maar de korte video’s fungeren wel als een soort van uitstalraam voor verdelers van kinderporno. Toen de reporter van The Times een mail stuurde naar het e-mailadres dat bij de filmpjes stond, kreeg hij te horen dat de eigenaar van het account over 315 gigabyte aan kinderporno beschikte. De verdelers van kinderporno proberen via YouTube dus mensen naar chatboxen te lokken, waar hij of zij de handen kan leggen op een enorme collectie kinderporno.

Gekend probleem

Child Focus schrikt niet van het nieuws. "Het is de eerste keer dat ik zulke expliciete reclame zie, maar we kennen het probleem", zegt Yasmin Van Damme van Child Focus daarover in De Morgen. "Er circuleert enorm veel grijzezonekinderporno op YouTube. Sommige van die filmpjes worden letterlijk tien miljoen keer bekeken."

Volgens Child Focus doet YouTube momenteel te weinig om het probleem aan te pakken. Mensen kunnen nu al melding maken van ongepaste inhoud, maar het is volgens Van Damme onduidelijk hoe het filmkanaal precies omgaat met die meldingen. Ze klaagt het totale gebrek aan transparantie aan.

150.000 bestanden verwijderd

YouTube verdedigt zich en zegt dat het zulke filmpjes hard aanpakt. Afgelopen week werden al 150.000 filmpjes verwijderd, zegt een woordvoerder daarover in The Times. "Content die kinderen in gevaar brengt, is verfoeilijk. Dat willen we nooit op YouTube. We hebben een duidelijk beleid tegen video's die kinderen in gevaar brengen en we dwingen dat agressief af", klinkt het.