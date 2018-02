Wrak Iraans vliegtuig teruggevonden

De reddingswerkers in Iran hebben deze voormiddag het wrak teruggevonden van het gecrashte vliegtuig. Reddingswerkers zijn in de bergen tot op de plaats van de crash geraakt. Dat lukte gisteren niet door het slechte weer.

Het toestel van Iran Aseman Airlines verdween gisteren van de radar vijftig minuten nadat het was opgestegen in de Iraanse hoofdstad Teheran. Het vliegtuig was op weg naar Yasuj.

Wellicht zijn alle passagiers omgekomen, al is het voorlopig nog onduidelijk hoeveel mensen precies aan boord waren. Aanvankelijk werd gezegd dat het om 60 passagiers en 6 bemanningsleden ging, maar volgens het persbureau Irna annuleerde één passagier op het laatste ogenblik zijn vlucht. Het dodenaantal kon nog niet officieel bevestigd worden omdat het wrak tot nog toe niet teruggevonden was.

Op zwarte lijst

Voorlopig is het nog onduidelijk wat de oorzaak is van de crash. De vliegmaatschappij staat wel op de zwarte lijst voor onveilige luchtvaartmaatschappijen van de Europese Commissie. In Iran deden zich de voorbije jaren overigens al verschillende zware vliegtuigongevallen voor als gevolg van de slechte staat waarin de toestellen zich vaak bevinden. Veel vliegtuigen zijn al meer dan 40 jaar oud.

