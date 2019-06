Wordt één van hen de opvolger van Theresa May?

Vandaag barst de strijd om de opvolging van Britse premier Theresa May volledig los. De Tories, de Britse Conservatieven, stemmen voor een eerste keer over een nieuwe partijleider. Tien kandidaten zijn in de running, onder wie twee topfavorieten: oud-minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson en minister van Milieu Michael Gove. Toch valt een verassing niet uit te sluiten.

Op 24 mei gooide Britse premier Theresa May de handdoek in de ring. Omdat het voor algemene verkiezingen nog wachten is tot begin mei 2022, moet de Conservatieve partij intern op zoek naar een nieuwe partijleider, die ook eerste minister wordt. Hij of zij krijgt meteen de brexit op het bord.

Boris Johnson of Michael Gove

Boris Johnson maakt volgens de bookies het meeste kans. Hij profileert zich als een echte brexit-hardliner: het Verenigd Koninkrijk moet de Europese Unie verlaten op 31 oktober, met of zonder deal, en zal de scheidingsrekening van 40 miljard euro niet betalen. Johnson is ervan overtuigd dat hij tegen dan een betere deal kan onderhandelen met Brussel, ook al hebben de Europese onderhandelaars altijd gezegd dat er aan het echtscheidingsakkoord geen letter meer verandert. Dat is trouwens de positie van de meeste kandidaten, met uitzondering van minister van Ontwikkelingssamenwerking Rory Stewart.

Net als Johnson, wil ook Michael Gove, kandidaat-opvolger van May's voorganger David Cameron, het Verenigd Koninkrijk verlaten op 31 oktober. Al houdt hij de optie van een verlenging tot ten laatste 2022 wel open. Ook hij wil het echtscheidingsakkoord opnieuw onderhandelen, maar als dat niet lukt, sluit hij een brexit zonder akkoord niet uit.

Eerste stemronde

312 Tories in het Lagerhuis organiseren een reeks stemmingen tot er van de tien kandidaten nog twee overblijven. De eerste stemronde vindt vandaag plaats. De kandidaat met de minste stemmen wordt telkens geëlimineerd, tot er na de laatste stemrondes op 19 en 20 juni maar twee kandidaat-partijleiders overblijven. De twee overblijvende kandidaten trekken op campagne doorheen het land, waarna de leden hun stem uitbrengen. De winnaar zou rond 22 juli bekend zijn. Tot die tijd blijft Theresa May op post als waarnemend premier van Groot-Brittannië.

Bekijk ook: