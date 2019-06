Woordvoerster Melania voortaan aan de slag voor Donald Trump

De woordvoerster van Melania Trump, Stephanie Grisham, wordt de nieuwe woordvoerster van het Witte Huis. Dat heeft de Amerikaanse first lady aangekondigd op Twitter. Ze zal Sarah Sanders vervangen, die eind deze maand haar functie neerlegt.

“Ze werkte bij ons sinds 2015, en ik kan niemand beter bedenken om de regering en ons land te dienen”, tweette de presidentsvrouw.

Midden juni kondigde president Donald Trump het nakende vertrek van Sanders aan. Ze werkte sinds februari 2016 voor hem en was sinds juli 2017 de woordvoerster van het Witte Huis. “Ze is een zeer speciale vrouw met uitzonderlijke talenten, die het werk ongelooflijk goed gedaan heeft”, zei hij toen.

I am pleased to announce @StephGrisham45 will be the next @PressSec & Comms Director! She has been with us since 2015 - @potus & I can think of no better person to serve the Administration & our country. Excited to have Stephanie working for both sides of the @WhiteHouse. #BeBest