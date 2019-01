“Witte Huis werkt aan document om noodtoestand uit te roepen”

Het Witte Huis is bezig met het voorbereiden van een verklaring waarin president Donald Trump de noodtoestand uitroept langs de zuidelijke grens, waardoor hij het leger kan bevelen om de door hem zo gewenste grensmuur te bouwen zonder daarvoor eerst langs het Congres te hoeven gaan. Dat meldt CNN, dat zegt interne documenten ingezien te hebben die dit bevestigen.

Volgens CNN wordt in de documenten ook beschreven waar de meer dan zeven miljard dollar die Trump voor de grensmuur nodig heeft, vandaan gehaald zal worden. Het uitroepen van de noodtoestand verschaft Trump buitengewone bevoegdheden waardoor hij alsnog een miljardenbudget kan voorzien voor de bouw van een grensmuur.

Trump heeft nooit uitgesloten dat hij zijn autoriteit als president zou gebruiken om de noodtoestand uit te roepen, maar heeft die optie tot nu afgehouden. Stilaan lijken de president en zijn adviseurs te beseffen dat ze dit gevecht moeilijk kunnen winnen. Bovendien kost de strijd veel geld. Als een deal niet langer mogelijk lijkt, is de noodtoestand volgens Trumps adviseurs misschien het laatste redmiddel. “Het hoge aantal vreemdelingen dat dagelijks illegaal de VS binnenkomt is een directe bedreiging voor de veiligheid in ons land en vormt een nationale noodsituatie”, staat volgens CNN in de verklaring te lezen. Volgens een medewerker van het Witte Huis werd de verklaring vorige week voor het laatst geüpdatet.

Wetsvoorstellen om shutdown te beëindigen weggestemd

Eerder op de dag raakte het plan van de Amerikaanse president om een einde te maken aan de shutdown niet door de Senaat. Twee wetsvoorstellen werden weggestemd. En zo komt er op de 34ste dag van de shutdown geen einde aan de impasse.

Er waren 50 stemmen voor het voorstel van de president en 47 tegen, terwijl er een meerderheid van 60 stemmen nodig is. Ook een Democratisch voorstel kreeg onvoldoende steun. Daarvoor waren er 52 voorstemmen en 44 tegenstemmen.

Zes Republikeinen, onder wie voormalig kandidaat voor het Witte Huis en senator voor Utah Mitt Romney, stemden voor het Democratische voorstel, dat een tijdelijke heropening van de overheid tot 8 februari voorzag.

Slechts één democraat steunde het voorstel van de Republikeinen, waarin 5,7 miljard dollar werd gevraagd voor de bouw van de zuidelijke grensmuur. De Democraten blijven zich verzetten tegen het plan om geld vrij te maken voor de bouw van de muur. Daarnaast voorzag het voorstel ook een tegemoetkoming in het DACA-programma. De zogenaamde ‘dreamers’, vluchtelingen die als minderjarige aankwamen in de Verenigde Staten, zouden tijdelijk beschermd worden tegen uitwijzing.

34ste dag

Door de shutdown die vandaag zijn 34ste dag inging, moeten zowat 800.000 ambtenaren onbetaald verlof nemen of verder werken zonder dat ze betaald worden. Omdat er nog altijd geen oplossing is, zullen ze nu ook hun tweede maandsalaris aan hun neus zien voorbijgaan. Steeds meer ambtenaren zijn nu ook genoodzaakt om hulp te zoeken bij de voedselbanken. Tientallen overheidswerknemers organiseerden gisteren nog een sit-in-actie aan het kantoor van Senaatsvoorzitter Mitch McConnell.

De shutdown leidde ook al tot spanningen tussen het kamp van Trump (Republikeinen) en de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi (Democraten). Pelosi had Trump gezegd dat zijn State of the Union niet kon doorgaan zolang de Amerikaanse overheid deels gesloten blijft. Trump kondigde vervolgens aan “een alternatieve toespraak” te zullen geven. Vandaag zei Trump echter dat hij de State of the Union toch pas zal houden als de shutdown voorbij is.

Situatie muurvast

Het is onduidelijk welke stappen er nu zullen ondernomen worden. Pelosi zei eerder vandaag dat ze Trump zou ontmoeten “wanneer hij wil”. Ze ontkende wel eerdere berichtgeving over een tegenvoorstel waarin de Democraten Trump 5,7 miljard dollar aan technologie en andere maatregelen voor grensbeveiliging zouden beloven.

De Democraten benadrukten dat de VS zijn grenzen kan beveiligen zonder de door Trump gewenste muur. Trump reageerde meteen met een tweet: “Heel eenvoudig, zonder een muur werkt het niet.”