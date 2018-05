Witte Huis: “Geweld schuld van Hamas”

Het Witte Huis legt de schuld voor het geweld in de Gazastrook volledig in handen van Hamas. De islamitische radicale beweging heeft op cynische wijze van de situatie gebruikgemaakt, zei de woordvoerder van de Amerikaanse president Donald Trump, Raj Shah, in Washington.

"De huidige escalatie zal een vredesplan echter geen schade toebrengen", zei Shah. Dat vredesplan van de Amerikaanse regering zal op een geschikt moment gepresenteerd worden.

Op de vraag of de VS Israël gezien de vele doden vandaag tot terughoudendheid zal oproepen, zei Shah dat dat niet nodig was. “Hames draagt de verantwoordelijkheid”, klonk het.

Verhuis ambassade

De massale botsingen in de Gazastrook hadden eerder de internationaal omstreden opening van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem overschaduwd. Volgens medische bronnen in Gaza werden meer dan vijftig Palestijnen door Israëlische soldaten doodgeschoten. 2.400 anderen raakten gewond.