De dreiging van het winterweer in het Alpengebied wordt steeds groter. In Duitsland en Oostenrijk zijn hele dorpen door de sneeuw afgesloten van de buitenwereld. Volgens de Duitse nieuwssite Focus Online zitten er in de plaats Berchtesgaden honderden mensen vast door de sneeuw en is de noodtoestand uitgeroepen. Verbetering is bovendien niet meteen in zicht, integendeel: dit weekend wordt een nieuwe storm verwacht die opnieuw verse ladingen sneeuw met zich meebrengt.